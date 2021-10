Offerte Amazon: It Takes Two per PS4 e Xbox One in sconto al prezzo più basso

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare It Takes Two per PS4 e Xbox One (rispettivamente retrocompatibili con PS5 e Xbox Series X|S) al prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma. Lo sconto segnalato è di 15.01€.

Il prezzo pieno segnalato da Amazon è di 39.99€. Negli ultimi mesi, però, il gioco di Josef Fares è però di norma recuperabile intorno ai 29.99€. Quello attuale è il prezzo più basso mai apparso su Amazon: ricordate inoltre che potete giocare con una seconda persona senza che questa compri il gioco; in altre parole potete dividere la spesa con un amico o un famigliare, spendendo circa 12.50€ a testa.

Nella nostra recensione di It Takes Two vi abbiamo spiegato: "Senza dubbio il miglior gioco di Josef Fares e i suoi Hazelight Studios. La sua forte caratterizzazione, il suo voler sfidare Pixar e per certi versi anche Nintendo, o quantomeno provare ad attirare la loro attenzione, mostra il fianco di un budget che naturalmente non regge il confronto ma che dimostra senza dubbio di meritare. Se fosse solo gameplay potrebbe accontentarsi di rimanere un straordinario gioco indipendente, ma qui si vola molto più in alto e di conseguenza si nota dell'incredibile potenziale inespresso. Va giocato: sceglietevi la persona giusta e non dubitate un solo istante."

I protagonisti di It Takes Two

