Kena: Bridge Of Spirits, la patch 1.11 porta un update a tema Halloween

Kena: Bridge Of Spirits festeggia Halloween a modo suo, con un piccolo update a tema inserito nella nuova patch che potrà essere utilizzato solo intorno al primo novembre, ovvero tra questo fine settimana e l'inizio della settimana prossima.

Il tutto si trova all'interno della patch 1.11, che peraltro opera anche diverse correzioni e aggiustamenti vari al gioco, come possiamo vedere dalle note ufficiali pubblicate da Ember Labs: tra le novità c'è la presenza di più slot per l'auto-salvataggio, i thumbnail delle ambientazioni in cui ci si trova per identificare i salvataggi e un miglioramento della risoluzione delle immagini scattata nella modalità photo.

Non solo, proprio la modalità fotografica è probabilmente quella che ha ricevuto le maggiori attenzioni, con nuove possibilità di modifica e taglio delle immagini e una funzionalità di roll delle foto.

Tra gli altri miglioramenti ci sono correzioni per il supporto all'ultrawide su PC, vari bug sistemati anche ad animazione e audio oltre alla possibilità di mostrare gli oggetti collezionati all'interno della mappa del mondo di gioco.

Per quanto riguarda invece l'aggiornamento in stile Halloween, si tratta di cercare tre cappelli a tema nascosti all'interno dei livelli del gioco, ovvero una sorta di caccia al tesoro che sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato in questi giorni. Per il resto, abbiamo visto che le vendite di Kena: Bridge of Spirits sono state sorprendenti, con costi di sviluppo già recuperati e abbiamo visto il video su PC a 8K e 60 fps con ray tracing.