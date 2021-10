Kena: Bridge of Spirits, il video su PC a 8K e 60 fps con ray tracing è uno spettacolo

Kena: Bridge of Spirits è un gioco caratterizzato da un comparto artistico sorprendente, che su PC può essere spinto fino a 8K e 60 fps laddove l'hardware lo consenta.

Esistono inoltre degli espedienti per simulare il ray tracing e donare dunque al titolo sviluppato da Ember Lab (a proposito, ecco la nostra recensione di Kena: Bridge of Spirits) una resa visiva ancora più entusiasmante.

Parliamo in questo caso del preset Beyond all limits Raytracing, che parte dal reshade creato da Pascal "Marty McFly" Gilcher per simulare appunto l'avanzata tecnologia di riflessione della luce.

Come spesso accade queste soluzioni rimangono alla fine piuttosto distanti dall'effettiva resa di un vero ray tracing, ma nel caso di Kena: Bridge of Spirits il mix di reshading, risoluzione a 8K e 60 fps creano senz'altor un risultato notevole.