Behavior Interactive su Xbox: un'esclusiva AAA dal team di Dead by Daylight?

Sembra che Behaviour Interactive stia lavorando a un gioco tripla A non ancora annunciato per PC e Xbox, cosa che potrebbe far pensare a una produzione in esclusiva per le piattaforme Microsoft da parte del team di Dead by Daylight, anche se si tratta solo di una voce di corridoio.

La questione arriva da uno dei vari datamining effettuati sui curriculum che si possono trovare su LinkedIn e luoghi simili, e riguarda uno sviluppatore all'interno di Behaviour Interactive il quale risulta impiegato attualmente come level design su un "progetto AAA non annunciato", che sembra essere per PC e Xbox One.



In base a quanto riferito, lo sviluppo è iniziato nel 2019 e sta continuando anche attualmente, con lo sviluppatore in questione che è impegnato nella costruzione dei livelli, nel posizionamento degli scontri per i combattimenti e nel debuggaste generale, il tutto sviluppato su Unreal Engine 4.

L'idea è che possa trattarsi di una produzione in esclusiva, considerando che non vengono menzionate altre piattaforme, ma non ci sono dettagli su cosa possa essere, sebbene la fonte sembri piuttosto affidabile, essendo a tutti gli effetti un curriculum.

Behavior ha lavorato e lavora ancora a una quantità notevole di progetti, essendo un team canadese di dimensioni enormi, che collabora spesso anche per porting o supporto allo sviluppo per vari titoli. Tra i giochi più noti usciti di recente ricordiamo Dead by Daylight e Fallout Shelter, ma nel portfolio c'è una tale quantità di giochi e varietà di generi e dimensioni di produzione da rendere difficile prevedere di cosa possa trattarsi, attendiamo ulteriori informazioni.