Sky Glass Camera è una tecnologia per TV con funzioni da gioco/social: è un Kinect, in pratica

Sky ha annunciato i nuovi Sky Glass TV e insieme ad essi ha presentato la Sky Glass Camera, una videocamera 4K (venduta a parte) da usare insieme ai televisori, con supporto ai controlli di movimento e gestuali. Funziona anche con dei videogiochi e supporta uan funzione social creata in collaborazione con Microsoft. In pratica, è un Kinect.

"Lavorando con Microsoft stiamo anche costruendo una fantastica funzione che permette di guardare la TV insieme anche se siamo a chilometri di distanza", spiega Fraser Stirling, chief product officer di Sky. "Sincronizza la tua TV con le altre famiglie, con video integrati e chat sullo schermo, e puoi scegliere i contenuti dei più grandi canali - tra cui le partite della Premier League, i film e tutto il tuo intrattenimento preferito".

Sky Glass Camera

La funzione Watch Together di Sky, creata insieme a Microsoft, permetterà di vedere le reazioni delle altre persone all'istante. Sarà possibile mettere in pausa, saltare parti e tornare indietro a piacimento, mentre si guarda tutti assieme. La parte più interessante è però la funzione videoludica e dei controlli gestuali, pensati anche per i più piccoli. Vi sarà ad esempio un gioco in stile Fruit Ninja a tema Paw Patrol. La Sky Glass Camera permetterà anche di giocare in multiplayer.

Sky sta anche investendo molto nei controlli vocali sui suoi televisori Sky Glass. "Ciao, Sky" attiva i comandi vocali di Sky, proprio come un assistente digitale, e sarete anche in grado di usarlo per cambiare le porte HDMI dicendo "Sky, Xbox" per passare a una console Xbox se ne avete una collegata.

Come già detto, sembra una sorta di evoluzione del Kinect. Dovremo vedere se questa idea avrà successo o meno.

Vi segnaliamo anche che Xbox Cloud Gaming è ora completamente basato su hardware Xbox Series X, app TV in arrivo.