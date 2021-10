Ladri di auto usano un dispositivo camuffato da Game Boy dal costo di 23.000 euro, arrestati

Una banda di ladri d'auto britannici è stata arrestata dopo essere stata catturata con un dispositivo camuffato da Nintendo Game Boy, progettato per bypassare i sistemi di sicurezza delle auto moderne. L'informazione è stata condivisa dalla BBC. Il device varrebbe più di 23.000 euro.

Questo "Game Boy" è in grado non solo i superare i sistemi di sicurezza ma anche di far partire il motore. In questo modo i ladri potevano rubare l'auto e rapidamente partire e fuggire. La custodia usata per questa finta console Nintendo è molto popolare e viene venduta tramite siti come Wish e Taobao.

dispositivo camuffato da Nintendo Game Boy

Questi ladri sono stati catturati dopo aver rubato una Mitsubishi Outlander PHEV, quando sono stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso, permettendo alla polizia locale di identificarli. Una volta catturati (mentre guidavano una delle loro auto, non una rubata), gli agenti non solo hanno trovato il 'Game Boy' nascosto all'interno di un "vano segreto" dell'auto, ma anche un filmato su uno dei telefoni dei ladri che mostra il dispositivo in azione, completo di commento.

Ognuno di questi device deve essere pesantemente adattato alla sicurezza e alla codifica di un particolare veicolo; in questo caso, i ladri potevano rubare solo Mitsubishi Outlanders. I tre uomini arrestati sono Dylan Armer, Christopher Bowes e Thomas Poulson. Armer è stato condannato a 30 mesi di prigione, mentre Bowes e Poulson hanno ricevuto 22 mesi.

Rimanendo in tema Nintendo (ma uno più legale), ecco le recensioni Nintendo Switch OLED dei critici internazionali.