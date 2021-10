Gran Turismo 7, Brembo è partner ufficiale del gioco per PS5 e PS4

Brembo è diventata partner ufficiale di Gran Turismo 7, il che significa che gli impianti frenanti prodotti dall'azienda italiana figureranno nel nuovo episodio della serie in arrivo su PS5 e PS4 il 4 marzo 2022.

Dotato di ray tracing nei replay e nel garage, meteo dinamico e fisica migliorata, Gran Turismo 7 includerà nello specifico la linea UPGRADE di Brembo, che sarà possibile acquistare nel negozio in-game insieme agli altri upgrade.

Da sessant'anni azienda leader nel settore dei freni ad alte prestazioni, caratterizzati da soluzioni innovative in termini di design, ingegnerizzazione e tecnologia, Brembo ribadisce il proprio valore internazionale con questa inedita collaborazione videoludica.

"Siamo particolarmente orgogliosi di poter portare le unicità degli impianti frenanti Brembo nella serie Gran Turismo", ha dichiarato Daniele Schillaci, CEO dell'azienda. "Questo iconico franchise di guida ha costruito una community composta da milioni di giocatori in tutto il mondo fin dalla sua nascita, venticinque anni or sono."

"Per Brembo questa partnership rappresenta una straordinaria opportunità per farsi conoscere dalle nuove generazioni, il che risulta in linea con la nostra visione di trasformare l'energia in ispirazione."

"Dall'asfalto del tracciato, le prestazioni e il design dei nostri sistemi frenanti sono ora diventati parte del mondo virtuale di Gran Turismo 7. La nostra ambizione è di riuscire a migliorare l'esperienza di gioco, così come facciamo con l'esperienza di guida nella realtà."

Gran Turismo 7, il dettaglio dei freni Brembo su di una vettura

"Fin dal lancio dell'originale Gran Turismo, Brembo è sempre stato un brand iconico per me", ha dichiarato Kazunori Yamauchi, presidente di Polyphony Digital. "Da pilota di strada, ai tempi favevo spesso fatica per via dei freni che perdevano efficacia."

"Ciò accadeva perché la maggior parte delle auto di serie di quell'epoca, a parte rare eccezioni, non era equipaggiata con impianti frenanti adeguati alla potenza e al peso della vettura. Ho quindi sempre considerato Brembo un prodotto affidabile sui circuiti e ho sempre avuto una connessione con questo marchio."

"È dunque un piacere poter annunciare questa partnership fra Gran Turismo e Brembo: un vero brand ad alte performance."