Offerte Amazon: HONOR Band 6 Smartwatch in Offerta Lampo, ci sono pochi pezzi

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un HONOR Band 6 Smartwatch che si trova attualmente in Offerta lampo. Lo sconto equivale a 8.25€.

Offerta Amazon HONOR Band 6 Smartwatch,Display AMOLED da 1.47" Orologio Fitness Trakcer Donno Uomo Saturimetro Cardiofrequenzimetro da... € 41,65 Vedi

Offerta

Il prezzo tipico del HONOR Band 6 Smartwatch è di 49.90€. Il device è stato messo in offerta a giugno e luglio del 2021, ma successivamente non è mai stato proposto a un prezzo più basso. Ora, si è attivata una nuova Offerta lampo che rimarrà attiva fino alle 23.00 circa del 07 ottobre 2021. Il numero di pezzi è limitato, quindi se volete sfruttarla vi conviene fare l'acquisto subito.

Passando ai dati tecnici, HONOR Band 6 Smartwatch propone uno schermo da 1.47 pollici touch screen. HONOR Band 6 Smartwatch può misurare in modo intelligente la SpO2, monitorare il contenuto di ossigeno nel sangue e monitorare i cambiamenti nel tuo corpo. HONOR Band 6 Orologio Fitness Trakcer può monitorare la frequenza cardiaca durante il giorno, la frequenza cardiaca a infrarossi di notte e quando la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa, il braccialetto emetterà un allarme in tempo. Con una carica da cinque minuti potrete usarlo per due giorni di fila. Dispone anche di varie funzioni di personalizzazione.

HONOR Band 6 Smartwatch

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.