Nintendo Switch OLED, recensioni: ecco cosa ne pensano i critici internazionali

Oggi sono state pubblicate le recensioni di Nintendo Switch OLED. Avete già avuto modo di leggere la nostra recensione, che potete trovare qui. Cosa ne pensa però la stampa internazionale?

The Verge afferma che: "Lo Switch Lite è l'ovvio punto di ingresso, un modello più economico e progettato esplicitamente per il gioco portatile con le sue piccole dimensioni e la costruzione robusta. Lo Switch base, nel frattempo, è discreto in movimento ma migliore per coloro che lo useranno principalmente come console domestica, il che rende il modello più recente il meglio di entrambi i mondi. Per $50 in più funziona come un tipico Switch a casa, ma il suo eccellente display OLED e il cavalletto finalmente funzionale lo rendono anche l'esperienza portatile più premium".

Eurogamer.net afferma invece: "Non sappiamo quando Nintendo distribuirà una console Switch di nuova generazione, ma fino a quel momento, il nuovo modello OLED è il modo migliore in assoluto per godersi l'eccellente libreria di giochi della macchina. Se non possiedi una Switch e stai cercando di comprarne una, questa è quella da prendere. E se sei già un possessore di Switch e la qualità del display in modalità portatile è importante per te, questo è un aggiornamento indispensabile."

The Indipendente afferma invece: "Se sei nuovo al mondo Nintendo Switch e non ne hai mai comprato uno prima, questa è assolutamente la migliore versione della console. Certo, potrebbe non essere il modello pro che tutti speravamo di vedere, ma il suo display luminoso, la migliore qualità dei materiali e lo spazio di archiviazione più grande la rendono una scelta obbligata. Sei nuovo al mondo Nintendo? Compra la console Switch OLED e non pensarci più."

IGN USA invece afferma: "Dopo averci giocato per una settimana, ho scoperto che lo schermo più luminoso, vibrante e leggermente più grande del modello OLED di Nintendo Switch mi ha fatto venire voglia di toglierlo dalla modalità dock molto più spesso - e non solo quando sto per viaggiare. Mi sento più incoraggiato a poltrire sul divano o anche alla luce diretta del sole in giardino e giocare con la console in mano. Il cavalletto rivisto rende più facile giocare su qualsiasi superficie piana, e il dock abilitato a Ethernet rende i download più veloci. Sebbene sia meno interessante per gli attuali proprietari di Switch, in particolare quelli che tengono la loro console agganciata, ci sono abbastanza revisioni da renderla una raccomandazione facile per chiunque non possieda già uno Switch."

ArsTechnica afferma infine che "Il più costoso Switch OLED piacerà alle persone che vogliono sentirsi come quando la PlayStation Vita fu lanciata per la prima volta. Questo nuovo schermo Switch, splendidamente calibrato, è quanto di meglio abbia mai visto in una console portatile, superando persino la bella Vita."