Riders Republic, i contenuti del Pass Anno 1 annunciati da Ubisoft

Riders Republic, l'interessante titolo sportivo di Ubisoft in uscita il 28 ottobre su PC, console e Stadia, potrà contare su di un gran numero di contenuti disponibili per gli utenti in possesso del Pass Anno 1.

Come abbiamo scritto nel provato di Riders Republic, ci troviamo infatti di fronte a un gioco che punta forte sui numeri di un'esperienza che si rivela immediata e divertente fin dalle prime battute, specie in compagnia degli amici.

Riders Republic Anno 1 conterrà quattro differenti stagioni con temi unici: