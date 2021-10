Senua's Saga: Hellblade 2: Ninja Theory sta registrando i suoni reali della Scozia per il gioco

Ninja Theory sta registrando i suoni reali dell'isola di Skye in Scozia, per inserirli in Senua's Saga: Hellblade 2 e rendere così l'ambientazione più verosimile e coinvolgente. Il team di sviluppo ha pubblicato su Twitter un breve video in cui mostra il team audio al lavoro sull'acustica.

"Il nostro team Audio sta sperimentando con l'acustica sull'isola di Skye, in Scozia. Il nostro obiettivo è di replicarla nel motore di gioco, per creare un'esperienza sonora coinvolgente. Chiediamo scusa a tutti i locali spaventati dalle nostre urla."

I lavori su Senua's Saga: Hellblade 2 continuano senza sosta. Evidentemente Ninja Theory sta lavorando per realizzare il miglior gioco possibile. Sicuramente si tratta di un progetto molto più ambizioso del già bellissimo primo capitolo, che in quanto ad atmosfera potrebbe dare parecchie lezioni a produzioni ben più grosse.

Senua's Saga: Hellblade 2 è in sviluppo per Xbox Series X e S e per PC. Non ha ancora una data d'uscita.