Steam Deck smontato in video da Valve

Valve ha pubblicato un video in cui mostra lo smontaggio di Steam Deck, il suo ibrido tra una console portatile e un PC in arrivo nei prossimi mesi. Naturalmente viene consigliato di non replicare quanto mostrato quando si avrà per le mani l'apparecchio. Il filmato ha come unico scopo quello di mostrarne l'interno e di dare qualche ragguaglio sulle sue caratteristiche tecniche.

Da notare che nel corso del video vengono mostrati anche alcuni test di resistenza cui è stata sottoposta Steam Deck, nonché alcuni dettagli degli elementi che la compongono. Insomma, si tratta di un video interessante, soprattutto per gli appassionati di cose tecniche che vogliono scoprire come sono fatti certi oggetti internamente.

Steam Deck sarà lanciata a dicembre 2021 in tre modelli differenti: uno con un SSD da 64GB e dal prezzo di 419€, una con 256GB dal prezzo di 549€ e una da 512GB dal prezzo di 679€. In futuro non è escluso che ne arrivino degli altri modelli.

Attualmente Steam Deck è prenotabile versando una caparra di 4€, rimborsabile nel caso si decida di non acquistarla al momento della disponibilità effettiva.