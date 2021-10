Battlefield 2042 - Beta: date e orari, come accedere e modalità disponibili

Battlefield 2042, il nuovo sparatutto multiplayer di DICE ed Electronic Arts, sarà disponibile nei negozi il 19 novembre 2021 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC. La beta che si sta svolgendo in questi giorni permette ai giocatori di avere un primo assaggio dell'esperienza multigiocatore del nuovo esponente della serie le dinamiche di gioco. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo caldamente di leggere il nostro provato della beta di Battlefield 2042 .

Modalità, mappe e Specialisti

Battlefield 2042, ecco "Orbitale" la mappa dove si svolgeranno gli scontri della modalità Conquista nella Open Beta

Battlefield 2042 è ambientato in un futuro prossimo. Dopo una crisi climatica e una catastrofe naturale l'economia globale è in ginocchio e le tensioni tra Stati Uniti e Russia sono in procinto di scatenare la Terza Guerra Mondiale. I nostri avatar virtuali combattono in fazioni chiamate "Senza Patria" un gruppo di mercenari che includono soldati provenienti da tutti i popoli non più legati alla loro patria. Un incipit narrativo che funge da pretesto per i classici scontri a larga scala in multiplayer a cui da anni ci ha abituato la saga di Battlefield, dove un numero elevato di giocatori si darà battaglia in mappe enormi e attraversabili anche con vari veicoli terrestri, marini e aerei.

L'Open Beta di Battlefield 2042 permette di provare l'immancabile Conquista. In questa modalità prenderanno parte fino a 128 giocatori (64 per schieramento) su PC, Xbox Series X|S e PS5, mentre su PS4 e Xbox One fino a un massimo di 64 giocatori (32 per schieramento). Rispetto ai precedenti capitoli, in Battlefield 2042 ora l'azione si concentra sulla conquista e il controllo di settori composti a loro volta da diverse "bandiere", piuttosto che su singoli punti di controllo individuali, il che renderà i match meno dispersivi e più strategici, almeno sulla carta.

Il tutto si svolgerà sulla mappa "Orbitale", un sito di lancio in prossimità della partenza di un razzo, che si trova a Kourou, nella Guyana francese.

Durante la Open Beta di Battlefield 2042 i giocatori potranno utilizzare quattro dei Specialisti che saranno disponibili al lancio, ovvero Webster mackay, Maria Falck, Pyotr "Boris" Guskovsky e Wikus "Casper" Van Daele. Gli specialisti sono basati sulle quattro classi di Battlefield e dispongono di una specialità e un tratto unici. Il resto del loro equipaggiamento è personalizzabile. Scegliendo ed equipaggiando il vostro specialista potrete creare sinergie all'interno della tua squadra e affrontare qualsiasi situazione in battaglia.

Ecco i dettagli sulle specialità e i tratti dei quattro Specialisti della beta di Battlefield 2042.

Webster Mackay

Avventuriero. Nomade. Soldato. Mackay è un duro con una coscienza. Seguendo le orme di suo padre, Mackay si è arruolato nell'esercito canadese da adolescente. All'apice della sua carriera militare, è stato membro della Joint Task Force 2 come parte di un'unità antiterrorismo.

Dopo aver ottenuto il congedo dall'esercito, ha seguito il suo sogno di esplorare e vivere distaccato dalla civiltà. Ora, questo assaltatore combatte per i dispatriati per scacciare i rimpianti legati ai suoi trascorsi da militare.

Specialità - Rampino : Spara una corda che si aggancia alle superfici. Quando viene agganciata, la corda viene ritratta e il giocatore trascinato verso il punto di aggancio.

: Spara una corda che si aggancia alle superfici. Quando viene agganciata, la corda viene ritratta e il giocatore trascinato verso il punto di aggancio. Tratto - Agile: Permette al giocatore di muoversi più rapidamente mentre mira, migliorando ulteriormente i vantaggi assicurati dalla sua velocità.

Maria Falck

Soldata veterana di supporto, Maria Falck ha una volontà di ferro inattaccabile da pericoli, paura o differenze di grado. Quest'abile medico ha prestato servizio nell'esercito tedesco per sei anni, servendo in Nord Africa e in Medio Oriente con lo scopo di avere un impatto positivo sul mondo.

Ora è in cerca del figlio scomparso David, dopo aver saputo che potrebbe avere legami con un gruppo di Dis-pat.

Specialità - Pistola Syrette S21: Spara una siringa sugli alleati per curarli. Se viene sparata contro un nemico, la siringa infligge danni.

Tratto - Chirurgo da battaglia: Permette al giocatore di rimettere gli alleati a terra in condizione di combattere a piena salute.

Pyotr "Boris" Guskovsky

Individualista e determinato, Boris cerca di acquisire potere e controllo in un mondo caotico. Alcuni ritengono la sua leadership un po' troppo aggressiva, ma la sua abilità sul campo è fuori discussione.

Questo geniere di origine russa è un grande esperto d'armi della task force e in particolare di tattiche difensive, ma la sua fedeltà alla squadra è sospetta. Nonostante tutto, Boris porta sempre a termine il lavoro, pur con il massimo dei danni collaterali.

Specialità - Torretta di guardia SG-36 : Individua e attacca automaticamente i bersagli nemici rilevati in una certa area.

: Individua e attacca automaticamente i bersagli nemici rilevati in una certa area. Tratto - Operatore sentinella: Individua il bersaglio quando la sentinella aggancia il nemico in questione.

Wikus "Casper" Van Daele

Il ricognitore Wikus è un solitario, una presenza imperturbabile e tranquilla nella task force. Ex agente di spionaggio operativo in Sud Africa, Wikus è un maestro della mimetizzazione e degli ingaggi a lungo raggio.

Dopo essersi trovato coinvolto in una cospirazione in cui un ufficiale anziano ha messo in pericolo i membri della sua unità e i civili locali, Wikus è stato falsamente accusato di omicidio ed è dovuto fuggire dal paese. Si è schierato con i Dis-pat nella speranza di poter tornare un giorno a casa, sempre se ci fosse stata ancora.