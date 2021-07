Steam Deck: le prenotazioni sono aperte a tutti gli account Steam, vecchi e nuovi

Valve ha annunciato attraverso Twitter che, dopo una prima fase dedicata ai suoi utenti storici, da adesso ha aperto le prenotazioni di Steam Deck a tutti gli account Steam, anche quelli nuovi.

Fino ad ora, infatti, solo coloro che avevano un account Steam da diversi anni potevano prenotare la console di Valve. Si trattava di un'idea pensata per scoraggiare i bagarini o scalper: solo coloro che sono comprovati clienti di Valve potevano assicurarsi una pc/console al lancio.

Adesso che i clienti storici hanno ingolfato le prenotazioni, si parla di oltre 100.000 prenotazioni nelle prime due ore e mezza, "basterà" avere un account Steam verificato per prenotare una console.

A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.

Per chi non la conoscesse, Steam Deck è il nuovo PC portatile griffato Valve che prova ad unire la portabilità di Nintendo Switch con la potenza e la versatilità di un PC. Abbiamo provato a immaginare un confronto Steam Deck vs Nintendo Switch in un nostro speciale, così da sottolineare le differenze, ma anche le similitudini tra le macchine.

Adesso che si potrà prenotare più facilmente, un maggior numero di persone possono mettersi in coda per la console, in arrivo entro la fine dell'anno. Per il momento reggono i limiti regionali e quelli di uno Steam Deck a account, ma potrebbe essere che una volta che Valve ha un'idea di quali siano i volumi da gestire, anche queste condizioni cambino.

Voi l'avete prenotata?