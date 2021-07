Skate non sarà all'EA Play Live, ma mostrerà qualcosa domani

Attraverso Twitter Full Circle ha riferito che i lavori di Skate sono ancora in alto mare. Lo studio si è appena formato e per questo motivo non è ancora in grado di mostrare qualcosa di sostanzioso durante l'EA Play Live. A parziale consolazione, i fan potrebbero vedere "un piccolo qualcosa" del gioco domani.

Attraverso un lungo messaggio Twitter lo studio di Full Circle ha ragguagliato i tanti fan di Skate sullo stato dei lavori. Si tratta di un messaggio con luci e ombre, perchè, se da un lato lo sviluppo procede, dall'altro lo studio non è ancora in grado di mostrare qualcosa di concreto. Per questo motivo non porterà Skate all'EA Play Live di giovedì, assieme ai tanti altri giochi di EA.

"Che anno pazzo è stato. Cosa avete fatto? Noi abbiamo creato uno studio a gennaio e reclutato un po' di persone super talentuose e abbiamo lavorato duramente al nuovo gioco. Adesso, sappiamo che molti di voi vorrebbero vedere qualcosa di nostro questa settimana, ma non siamo pronti per le luci della ribalta e non faremo parte dell'EA Play Live di giovedì" si legge su Twitter. "È ancora presto e siamo concentrati nel creare il gioco nel modo giusto, il che vuol dire che ci vorrà tempo. Il nostro obiettivo numero uno è non sbagliare. Per voi, per noi... per Skate. Comunque, ci siamo impegnati per condividere qualcosa di piccolo con voi domani."