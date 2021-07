Warframe New War: 30 minuti di gameplay della nuova espansione dal Tennocon 2021

In queste ore si sta tenendo il Tennocon 2021, il grande evento dedicato a Warframe e a tutti i suoi fan. Per questo motivo Digital Extremes ha pubblicato, tra le tante cose, anche 30 minuti di gameplay della nuova espansione di Warframe: New War.

New War è la nuova grande espansione del celebre shooter MMO. Nelle scorse ore vi abbiamo detto come Digital Extremes stia lavorando per portare Warframe su Mobile con supporto per cross-play e cross-save su tutti i dispositivi.

Adesso vi mostriamo 30 minuti di The New War, ovvero la prossima grande missione cinematografica che andrà ad espandere la trama di Warframe. Si tratta anche della più grande missione che Digital Extremes abbia mai creato. The New War parla dell'invasione dell'universo conosciuto da parte dei Senzienti, della macchine intenzionate a sradicare tutta la vita.

La missione principale si svolgerà sulla Terra, dove la colonia umana di Cetus è stata decimata da questi Senzienti. La demo di gioco si apre con una lunga scena che mostra la distruzione di Cetus da parte dei Sentient, mentre un bambino umano si trova faccia a faccia con uno dei terrificanti robot.

Dalla demo si nota l'ottimo livello grafico raggiunto dal gioco, ormai potenziato su PC e console di nuova generazione. The New War dovrebbe arrivare entro l'anno.