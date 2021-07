Ubisoft annuncerà un nuovo gioco di Tom Clancy domani

In una domenica estiva piuttosto sonnecchiosa, a sorpresa Ubisoft ha annunciato su Twitter il suo prossimo annuncio. Nella giornata di domani alle 20 il colosso francese ha detto che svelerà un nuovo gioco ambientato nell'universo di Tom Clancy.

Ancora non sappiamo di cosa si tratterà, ma il tweet parla chiaramente di un gioco "completamente nuovo ambientato nell'universo di Tom Clancy's". Quindi in teoria non dovrebbe trattarsi né di un DLC né del seguito di una delle tante esperienze presenti nel catalogo del colosso francese. Quindi le speranze che si tratti del nuovo Spliter Cell dovrebbero essere poche.

Inoltre lo stile col quale viene presentato il gioco fa pensare davvero molto poco ad un nuovo capitolo di un universo molto realistico e serioso come quello di Sam Fisher e soci. Ma un qualcosa di più giovane e spensierato, che si distacca in maniera chiara da quanto visto finora.

Avete delle idee? Su cosa scommettete i vostri 2 centesimi?