Steam Deck: dietro a easter egg di Jurassic Park Valve ne ha nascosto uno di Steam Pal

Valve è un'azienda sempre difficile da inquadrare. Molto focalizzata al business, ma con al suo interno stranezze e fissazioni molto più legate al mondo nerd dal quale proviene. Per esempio nel sito ufficiale di Steam Deck, dietro a un paio di easter egg dedicati a Jurassic Park, la società di Gabe Newell ha nascosto riferimento al leak di Steam Pal.

Nel mese di maggio, infatti, alcuni dataminer avevano trovato alcuni riferimenti a SteamPal all'interno del file 6.js.

Sul sito ufficiale di Steam Deck bisogna scendere fino a trovare la sezione "A new Steam operating system". Alla fine del paragrafo c'è la prima citazione di Jurassic Park, quel "Hold on to your butts!" detto da Samuel L. Jackson nel primo film. Cliccandoci sopra si passa alla seconda citazione del film.

Sul fianco del monitor CRT dell'immagine, infatti, si può notare una bella foto del G-Man di Half Life, ma ci sono anche due post-it. Il primo con "Steam Pal" cancellato e "Steam Deck" lasciato visibile. Il secondo con "Todo: Delete 6.js", un chiaro riferimento alla necessità di cancellare possibili indizi che possono portare ad un leak come quello di Steam Pal e rovinare tutti i piani della compagnia.

Sarà un modo per scherzarci su o per far capire che fine ha fatto la persona che ha commesso l'errore?