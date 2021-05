Valve lavora a "SteamPal", una possibile console a base di Steam?

Sono emersi alcuni indizi da Valve che fanno al possibile sviluppo di una sorta di console da gioco a base di Steam, dotata di un proprio hardware e controller particolare, anche se si tratta solo di speculazioni, per il momento.

La base della voce di corridoio ha un qualcosa di solido, trattandosi di nomi e marchi registrati da parte di Valve o comunque presenti all'interno del database di Steam come prodotti in sviluppo o in progetto a qualche livello, ma sull'essenza di questi si tratta solo di costrutti teorici.



In particolare, è comparso questo misterioso controller chiamato "Neptune", che a quanto pare avrebbe a che fare con un dispositivo chiamato "SteamPal", correlato peraltro a degli "SteamPal Games", che fanno pensare dunque a un qualcosa in grado di far funzionare giochi.

Secondo l'interpretazione che va per la maggiore, ma che è ancora ovviamente fantasiosa, potrebbe trattarsi di una sorta di console collegata a Steam. A rimarcare questa idea, ci sono riferimenti misteriosi a un "quick access menu" e un "power menu" che sembra facciano parte della descrizione di un'interfaccia specifica.

Chiaramente non possiamo fare grande affidamento a queste voci di corridoio, ma è anche vero che, proprio ultimamente, sono emersi vari indizi su un possibile coinvolgimento di Valve e Steam con le console.

Prima il gran capo di Valve, ovvero Gabe Newell, aveva suggerito il fatto che ci fossero "grosse novità" in arrivo entro il 2021 sui rapporti tra Steam e le console, poi è emersa una dubbia testimonianza sul fatto che Valve potrebbe essere al lavoro su una console, una "Steam Machine, ma fatta bene". Il nuovo rumor casca dunque a fagiolo, seguiremo la questione.