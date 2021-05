Relayer per PS5 e PS4 è un RPG strategico spaziale annunciato da Kadokawa

Relayer è un nuovo gioco annunciato in queste ore da Kadokawa sulle pagine della rivista Famitsu, un titolo piuttosto particolare per PS5 e PS4 perché sembra fondere cose diverse e distanti come l'epopea spaziale in stile anime con la mitologia greca, nientemeno.

Non si sa bene come possa accedere, ma Relayer è dunque un RPG dal taglio strategico con robottoni e personaggi in stile anime fantascientifico ma che ha collegamenti con la mitologia greca, in qualche modo. Viene descritto come una "space opera" a base di mech da battaglia e miti dell'antica Grecia, il tutto messo in scena attraverso un gioco di ruolo nipponico destinato a lasciare ampio spazio alla narrazione.

Relayer presenta robottoni da guerra e mitologia greca

Kadokawa promette infatti una "storia profonda nella quale molte potenze collidono", in un meccanismo di gioco che dovrebbe proporre un sistema di combattimento a turni dal taglio piuttosto strategico, con i personaggi che guidano robot da combattimento chiamati Stella Gear.

Per il resto, non ci sono ancora dettagli sul gioco al di là di qualche scansione dalle pagine di Famitsu che però al momento mostrano soprattutto artwork e disegni dei protagonisti a testimoniare l'ottimo character design in pieno stile anime. Manca anche un periodo di uscita al di là delle piattaforme annunciate, ovvero PS5 e PS5. Di recente, Kadokawa ha venduto l'1,93% a Sony per rafforzare i settori giochi e anime.