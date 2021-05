PS5 può contenere più giochi di Xbox Series X, nonostante l'SSD più piccolo

Da una comparazione dello spazio di installazione dei giochi next-gen, emerge che il sistema di compressione e gestioni dei dati orchestrato da Sony per PS5 consente di risparmiare un bel po' di dati internet e di spazio interno. Non solo nei confronti di PlayStation 4, Xbox One e PC (che ancora ha bisogno di pensare a chi non usa un disco a stato solido), ma anche nei confronti di Xbox Series X. In questo caso, il sistema di compressione dei dati di Sony, soprannominato Kraken, consente a PlayStation 5, nonostante un SSD più piccolo, di contenere più giochi rispetto alla console di Microsoft.

A notare la differenza sono stati alcuni utenti su Reddit, che hanno raccolto lo spazio occupato ufficialemente (dati degli store) da alcuni giochi multipiattaforma disponibile su entrambe le console next-gen. Da quanto emerge, sembra che le versioni PS5 di giochi come Control, Hitman 3 o Dirt 5 occupino diversi GB in meno sull'SSD della console. Si va dai quasi 20 di Control ai 13 di Dirt 5.

Ecco i dati raccolti:

Control: 25.7 vs 43.6 Hitman 3: 61.9 vs 77.8 Subnautica: 3.8 vs 8.3 Crash 4: 20.0 vs 28.0 Tony Hawk: 23.3 vs 31.9 Marvel's Avengers: 74.1 vs 116.6 AC Valhalla: 41.8 vs 72.5 Watch Dogs Legion: 50.6 vs 61.1 Immortals Fenyx Rising: 22.3 vs 32.9 Borderlands 3: 51.1 vs 63.8 Dirt 5: 50.9 vs 63.3 Mortal Shell: 4.6 vs 8.6

Facendo una somma, emerge che il totale delle installazioni su PS5 occuperebbe 430,1 GB, mentre il conto su Xbox Series X è pari a 608,4 GB. In questo modo sulla console di Sony resterebbero liberi 236,9 GB, contro i "soli" 193,6 GB di Serie X.

Un risultato sorprendente che va a ribaltare la percezione che si è avuta finora, dato che PlayStation 5 monta un SSD in assoluto meno capiente da 825GB, mentre Xbox Series X arriva al TB.