Marvel's Spider-Man: zia May è stata quasi eliminata dal gioco, aveva troppe rughe

Marvel's Spider-Man è un grande gioco e ci dà veramente l'impressione di essere l'Uomo-Ragno. Non solo perché ne abbiamo i poteri, ma anche perché possiamo vivere nei panni di Peter, l'uomo dietro la maschera. Zia May, in particolar modo, è un personaggio fondamentale per capire chi è l'eroe. Ora, però, scopriamo che May è quasi stata rimossa dal gioco. Il motivo? Aveva troppe rughe.

Parlando con GamesRadar+, lo scrittore di fumetti Dan Slott - che ha contribuito alla creazione di Marvel's Spider-Man - ha affermato che inizialmente zia May non era stata presa in considerazione. "Volevano che zia May fosse solo una voce al telefono. In una versione preliminare del gioco, non volevano che zia May fosse un personaggio".

Zia May e Peter in Marvel's Spider-Man

Secondo Slott, la motivazione per la quale Insomniac Games non voleva inserire zia May era pratica: "Mi stavano dicendo come stavano le cose; secondo loro, un personaggio anziano - con molte rughe - è molto difficile da creare, se lo si vuole ben fatto e realistico. Richiede lo stesso quantitativo di lavoro necessario per creare altri cinque personaggi".

Fortunatamente, Slott ha tenuto duro, affermando che il personaggio doveva assolutamente essere nel gioco. Ha detto: "Sentite, Marisa Tomei [ndr, attrice di zia May nei film di Spider-Man con Tom Holland] non è affatto vecchia. Zia May non deve avere troppe rughe; può essere più giovanile". Infatti, la zia May proposta in Marvel's Spider-Man non è troppo anziana e non ha una gran quantitativo di rughe, pur essendo più vecchia del personaggio interpretato da Tomei.

Slott ha affermato poi che lavorare con Insomniac è stato "fantastico". Parlando invece di Marvel's Spider-Man 2: nuovi cattivi, poteri e altri dettagli emergono tramite un rumor.