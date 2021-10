Ikea lancia degli scaffali perfetti per essere trasformati in un livello di Donkey Kong

Non sappiamo se gli scaffali Lustigt di Ikea siano comodi o meno. Quel che è certo è che sono perfetti per diventare un livello di Donkey Kong, ovviamente lavorandoli e decorandoli, come dimostrato dall'appassionata di videogiochi @miki800, che su Twitter ha pubblicato il frutto della sua intuizione. In effetti non è difficile scorgere una somiglianza tra il primo livello del classico di Nintendo e gli scaffali, ma la ragazza è andata ben oltre il notarla, decidendo di renderla realtà.

Gli scaffali Lustigt di Ikea

Acquistato lo scaffale e presi pennelli e colori, @miki800 ha colorato tutti gli scaffali di rosso, per poi decorarne i bordi di nero, simulando gli spazi vuoti dei ponteggi del livello di Donkey Kong. Quindi ha ricreato il barile blu posto all'inizio del livello. Per i personaggi è invece ricorda a un sistema più diretto, acquistando delle riproduzioni degli originali in pixel art di jakks, con licenza ufficiale di Nintendo.

Per rendere il tutto perfetto, mancava solo un barile di legno da far rotolare sui ponteggi (Donkey Kong li tira contro Mario per tutto il livello), che la nostra ha trovato facendo visita a un negozio di giocattoli.

A essere puntigliosi, quello è il Mario di Super Mario Bros., non quello di Donkey Kong, inoltre mancano Pauline, di cui non esistono giocattoli, e i martelli, ma ci possiamo accontentare del risultato. visto che comunque è ottimo.