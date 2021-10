MSI MAG X570S TORPEDO MAX: la recensione della scheda madre con chipset AMD potenziato

Questa recensione della MSI MAG X570S TORPEDO MAX è dedicata proprio a uno di questi modelli, una scheda madre da gaming che eredita lo spirito al risparmio della serie TORPEDO, ma dall'altra, come indica la parola MAX del nome, si spinge verso un livello superiore e promette prestazioni di alto livello, in modo analogo a quanto fatto con la MSI MAG Z590 TORPEDO MAX per processori Intel.

L'arrivo del chipset AMD X570S , non più vincolato alla dissipazione attiva e quindi meno soggetto a problemi di rumorosità o meccanici, ha dato modo a diversi produttori di immettere sul mercato nuove opzioni che si inseriscono negli spazi rimasti liberi, offrendo modelli per processori di fascia alta ma dal prezzo non eccessivo.

Caratteristiche hardware

Il voluminoso dissipatore del chipset della MSI MAG X570S TORPEDO MAX si fa senza dubbio notare

La MSI MAG X570S TORPEDO MAX è una soluzione di fascia media, almeno in relazione al chipset AMD X570, ma equipaggia un robusto VRM da 12+2 fasi con 60 Ampere per fase in modo da supportare a pieno qualsivoglia processore, incluso l'AMD Ryzen 9 5950X con i suoi 16 core e 32 thread. Senza tralasciare poi un qualche margine di overclock e opzioni utili come i LED di debug e il flash del BIOS. Sfoggia inoltre un design premium, non si fa mancare un pizzico di RGB e promette prestazioni elevate per un prezzo interessante in relazione all'offerta. Risulta infatti reperibile a poco più di 200€ che non sono niente male per tutte queste feature.

Certo, i compromessi ci sono, ma considerando che parliamo di una scheda madre in buona parte orientata ai giocatori non sembrano pesare più di tanto. Gli slot PCIe sono solo due, ma sono entrambi PCIe 4.0 grazie alle migliorie del chipset, e sono più che sufficienti per la stragrande maggioranza di computer da gioco, ormai quasi esclusivamente orientati verso configurazioni a singola scheda. Inoltre, a garantire ampie possibilità di espansione, ci sono due slot PCIe 3.0 per schede audio, controller, schede di acquisizione e via dicendo.

La MSI MAG X570S TORPEDO MAX non include Wi-Fi e USB ultra veloce, ma dispone comunque di una connettività decisamente ricca

Anche gli slot M.2 sono 2 e in questo caso solo uno è PCIe 4.0, ma il discorso non cambia. Pensando alla configurazione tipica, anche di fascia alta, siamo già al top pensando a una configurazione a due SSD: una di ultima generazione, pensata per sfruttare al massimo tecnologie in arrivo come DirectStorage, e una secondaria, di tipo PCIe 3.0, ma comunque estremamente veloce. Inoltre non mancano 6 porte SATA III da 6 GB/s a garantire ampie possibilità di espansione dello spazio di archiviazione permettendo di installare un gran numero di SSD o dischi meccanici, senza contare quelli esterni con connettività USB di ultima generazione che possono arrivare a 1000 MB/s di velocità di trasferimento su porte USB 3.2 10G.

Manca invece una porta USB 3.2 2x2, uno dei compromessi di questa scheda assieme all'assenza di Wi-Fi integrato. Ma il resto della connettività si difende decisamente bene, tenendo conto della fascia di prezzo della scheda, tra HDMI 2.1 per le soluzioni con GPU integrata e un totale complessivo, considerando backpanel e header interni, di 5 porte USB 3.2 Gen 2 10G, 6 porte USB 3.2 Gen 1 5G Type-A e 6 porte USB 2.0. Abbastanza per un esercito di periferiche. Da notare inoltre la doppia porta ethernet, una classica da 1 gigabit e una di tipo 2.5G, e i cinque ingressi per jack da 3.5 mm funzionali al codec Realtek ALC4080, dotato di supporto per audio 7.1 e simile per qualità al valido codec ALC1220.

Scheda tecnica Scheda tecnica MSI MAG X570S TORPEDO MAX

