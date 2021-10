Classifica giapponese: Switch OLED prima, PS5 terza, ma il gioco più venduto è per PS4

Abbiamo modo di vedere i dati di vendita hardware e software del mercato giapponese, tramite le classifiche. I dati parlano chiaro: Nintendo Switch domina in prima posizione, mentre PS5 si deve accontentare della terza posizione. Il gioco più venduto, invece, è per PS4.

Vediamo prima di tutto la classifica hardware, per la settimana terminata il 17 ottobre (tra parentesi le vendite totali):



Switch OLED Model - 32,494 (170,903) Switch - 30,869 (17,229,015) PlayStation 5 - 16,580 (939,509) Switch Lite - 9,581 (4,098,365) Xbox Series S - 3,553 (41,860) PlayStation 5 Digital Edition - 2,129 (180,103) Xbox Series X - 634 (64,918) PlayStation 4 - 613 (7,814,080) New 2DS LL (incluso 2DS) - 373 (1,175,323)

Switch OLED accanto alla propria confezione

Vediamo anche la classifica di vendita dei software, per lo stesso periodo di riferimento:



[PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) - 94,849 (Nuovo) [NSW] Metroid Dread (Nintendo, 10/08/21) - 22,221 (109,019) [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) - 20,187 (Nuovo) [PS4] The Idolmaster: Starlit Season (Bandai Namco, 10/14/21) - 15,597 (Nuovo) [PS4] Back 4 Blood (Warner Bros. Games, 10/12/21) - 13,112 (Nuovo) [NSW] Monark (FuRyu, 10/14/21) - 10,521 (Nuovo) [PS4] Far Cry 6 (Ubisoft, 10/07/21) - 9,917 (44,136) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 9,648 (2,234,813) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 9,615 (4,095,124) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 9,402 (4,460,356)

Come potete vedere, Metroid Dread cala in seconda posizione, battuto largamente da Demon Slayer per PS4: la saga è talmente famosa che era impossibile non aspettarsi un risultato di questo tipo. Il gioco Nintendo tiene comunque testa a vari altri giochi nuovi, come The Idolmaster, Back 4 Blood e Monark.

Ricordiamo che i dati di vendita della nuova console giapponese sono condizionati da vari fattori. Si parla di scorte limitate, la domanda di Nintendo Switch OLED è 16 volte la disponibilità in Giappone.