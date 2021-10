Disciples: Liberation: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile

Kalypso Media ha pubblicato il classico trailer di lancio di Disciples: Liberation per ricordarci la disponibilità del gioco per tutte le piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. Si tratta di uno strategico a turni mescolato con un gioco di ruolo in tempo reale, figlio di una serie di lunga data.

Leggiamone la descrizione ufficiale:

Disciples: Liberation è un GDR strategico maturo e dall'ambientazione dark fantasy con combattimenti a turni. Libera la terra di Nevendaar e scopri infinite storie nascoste in questo mondo ricco di dettagli, in cui ogni decisione ha una conseguenza e ogni mossa sbagliata potrebbe essere mortale.

Esplora un ricco oltremondo e schierati con una varietà di fazioni: da un impero umano permeato da estremismo religioso alle forze oscure dei non morti guidate da una regina folle. Forma una squadra per raccogliere risorse preziose, influenza la politica e affronta bestie brutali in complesse battaglie a turni.

Scegliere è fondamentale in Disciples: Liberation e spetta a te scrivere la tua storia.

ELENCO CARATTERISTICHE

80+ ore di campagna in single-player: vivi una storia dark fantasy epica nell'arco di tre atti, con più di 270 missioni e obiettivi, e cinque finali unici da sbloccare

Esplora un reame devastato dalla guerra: viaggia in un esteso mondo in rovina e cerca di scoprirne gli infiniti segreti, i tesori nascosti e il passato sanguinario

Scrivi la tua storia: scegli tra quattro abili classi e definisci il tuo posto nel mondo reclutando membri da una serie di fazioni per la tua causa

Costruisci una base: affronta le missioni per ottenere preziose risorse e usa le tue capacità politiche per costruire un luogo in cui escogitare strategie e rifugiarsi

Lotta per la tua vita: recluta 50+ unità e forma un esercito che sia adatto al tuo stile di gioco; perfeziona sia l'acciaio che gli incantesimi in complessi combattimenti a turni

Sfida boss letali: metti alla prova il tuo coraggio e fai scontrare la tua squadra con mostri e bestie raccapriccianti, ognuno dei quali richiede una strategia unica

Scegliere è fondamentale: lascia che le tue decisioni guidino il tuo destino e influenzino in maniera diretta il tipo di leader che diventerai

Lotta contro i tuoi amici: affronta la sfida definitiva e combatti per la supremazia in schermaglie online a 2 giocatori