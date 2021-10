Dune, gioco cancellato per Game Boy Advance ritorna in vita, ma senza la licenza ufficiale

Dopo quasi vent'ani, l'editore The Retro Room Games ha deciso di riportare in vita un vecchio gioco di Dune, risalente al 2002, sviluppato per Game Boy Advance, l'amatissima console portatile di Nintendo, pur senza la licenza ufficiale del libro.

Frank Herbert's Dune: Ornithopter Assault, questo il nome originale del gioco, era praticamente completo (tutte le missioni erano completabili) quando i problemi finanziari di Cryo Interactive, l'editore di allora, costrinsero alla sua cancellazione. Di fatto lo sviluppatore Soft Brigade lavorò per nulla, con grande scorno di tutti i suoi componenti.

Ora il progetto è stato riesumato con il nome di Elland: The Crystal Wars. Purtroppo, mancando dei diritti di Dune, sono stati eliminati la maggior parte dei riferimenti ai romanzi. Per chi se lo stesse chiedendo, si tratta di uno sparatutto 3D con più di venti livelli e alcune modalità multiplayer usabili collegando i GBA tramite cavo.

The Retro Room Games è un piccolissimo editore che evidentemente non può permettersi di acquistare i diritti di Dune. L'intenzione è quella di pubblicare Elland: The Crystal Wars per Game Boy Advance, quindi su cartuccia. Per riuscire sarà presto lanciata una campagna Kickstarter, di cui è già visibile una piccola anteprima.

Attualmente non è chiaro se qualcuno di Soft Brigade sia coinvolto nel progetto. Speriamo che almeno siano stati avvertiti.