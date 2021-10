L'offerta Razer si arricchisce con dissipatori AIO, ventole e alimentatori

Razer ha finalmente rinnovato la linea di cuffie Razer Kraken V3, ha solleticato i collezionisti con la mascherina RGB Zephyr e ha arricchito la propria offerta espandendosi nel campo della componentistica PC con i dissipatori a liquido Razer Hanbo, le ventole Razer Kunai e gli alimentatori Razer Katana. Tutto immerso in un bagno di colori grazie all'illuminazione RGB Chroma.

I dissipatori AIO Razer Hanbo, sviluppati in collaborazione con Asetek, arriveranno a novembre nelle varianti da 240 mm e 360 mm e promettono prestazioni di raffreddamento di fascia alta abbinate a una rumorosità minima. La pompa con illuminazione ARGB, tra l'altro, è orientabile a 360 gradi per adattarsi a qualsiasi configurazione e contribuisce a evidenziare come Razer sia entrata seriamente in questo campo, tanto da promettere già nuove soluzioni future, sempre realizzate in tandem con Asetek.

Le ventole per case Razer Kunai, già disponibili con un prezzo di 44.99 dollari per il modello più piccolo, comprendono le classiche varianti da 120 mm e 140 mm, in entrambi i casi caratterizzate da un anello RGB sia sulla parte frontale sia su quella posteriore. Il modello da 120 mm equipaggia 18 LED ARGB e può arrivare a 2200 giri per secondo, mentre quello da 140 mm equipaggia 22 LED ARGB e arriva a 1600 giri per secondo, ma entrambi promettono prestazioni molto elevate, con una pressione statica dichiarata superiore del 70% a quella delle soluzioni della concorrenza. Inoltre possono essere collegate a un controller dedicato, disponibile a 49.99 dollari, che è ovviamente compatibile con il software Razer Synapse e può controllare fino a 8 ventole.

Si parla di prodotti premium anche nel caso degli alimentatori Razer Katana, tutti con almeno la certifica 80+ Platino e tutti dotati di condensatori giapponesi di alta qualità capaci di reggere temperature fino a 105 gradi. Inoltre si parla di tagli importanti con il modello base che ha una potenza di 750 W ed è già sufficiente per un sistema da gaming di fascia alta. Scivoliamo invece nel campo di configurazioni particolari o dell'overclock con il modello da 1200 W e arriviamo al top immaginabile con il modello da 1600 W, con certifica 80+ Titanio. Avrà quindi un prezzo notevole, ma ci aspettiamo cifre importanti per tutta la serie che arriverà a inizio 2022.