Xbox: l'MMO si chiama Pax Dei, si giocherà in modo diverso su ogni piattaforma, per Grubb

Recentemente si è parlato di un nuovo MMO di Xbox, in sviluppo presso il team finlandese Mainframe. Le prime informazioni sono state condivise da Jez Corden, ma ora Jeff Grubb ha ampliato la questione, tramite fonti indipendenti. Secondo quanto indicato, il nome del gioco è per ora Pax Dei e tra le varie idee vi è la possibilità di giocare in modo diverso su ogni piattaforma.

Grubb spiega che questo MMO di Xbox, Pax Dei, è un prodotto basato sul cloud, ovvero i giocatori vi possono accedere attraverso qualsiasi device. Lo studio sta cercando di creare meccaniche di gioco che funzionano solo con giochi che esistono su un server remoto. Una delle idee chiave è che le meccaniche si modificherebbero in complessità a seconda della piattaforma.

I team di Xbox Game Studios

In altre parole, pur vero che si potrebbe fare tutto su ogni device, alcune meccaniche di gioco di Pax Dei avrebbero più senso su certe piattaforme. Ad esempio, se usi lo smartphone puoi facilmente fare un po' di farming di risorse e di crafting. Quando poi ci si sposta su PC e console, è più semplice gestire missioni complesse come dei raid. L'idea è di spingere i giocatori a giocare in modo diverso usando tutte le piattaforme.

Il punto chiave, però, è che Xbox spera che Pax Dei possa dimostrare il valore dello sviluppo di giochi cloud. Lo sviluppo dovrebbe definire quali sono i modi migliori per creare questo tipo di giochi, così che altri sviluppatori seguano l'esempio. In modo particolare, Xbox spera di poter usare queste lezioni con il possibile gioco Xbox di Kojima: secondo Grubb, l'accordo tra Kojima e Microsoft non è ancora stato stretto, ma Xbox sta organizzando le risorse necessarie per aiutare il designer giapponese.

È stato detto che Hideo Kojima lavora su una IP nota per Xbox, non una nuova serie, per un noto leaker.