Hideo Kojima lavora su una IP nota per Xbox, non una nuova serie, per un noto leaker

Hideo Kojima, per un motivo o per l'altro, è spesso al centro dell'attenzione. Ora, lo sviluppatore giapponese sta facendo parlare di sé per il possibile gioco al quale starebbe lavorando. Secondo i rumor si tratta di un titolo creato con Microsoft e il noto leaker Nick Baker ha dato qualche informazione in più, affermando che potrebbe trattarsi di una IP già nota e non di una nuova serie.

Precisamente, le informazioni arrivano dal più recente episodio del podcast di Xbox Era, di cui Nick Baker è co-fondatore. Baker ha affermato prima di tutto che sulla base di quanto da lui sentito, Hideo Kojima non sta lavorando a un nuovo Silent Hill.

Inoltre, Baker ha affermato che il gioco Xbox sul quale Hideo Kojima starebbe lavorando non sarà una nuova IP, ma un gioco di un franchise già esistente. A questo però ha aggiunto un altro dettaglio: non sa se si tratterà di una IP di Xbox o se si tratta di una serie di un editore di terze parti. È quindi possibile che una qualche serie non Microsoft diventi esclusiva, almeno con un capitolo, come era accaduto con Dead Rising 3.

Hideo Kojima che viene premiato

Per il momento questo è tutto quello che è stato riportato da Baker. Come sempre, vi ricordiamo che sono solo rumor e non informazioni ufficiali. Possiamo solo attendere un annuncio ufficiale da parte di Hideo Kojima, Kojima Productions e di un editore.

A contrastare tali rumor, vi è anche Jeff Grubb per il quale non sarebbe una sorpresa se Hideo Kojima lavorasse sia con Sony che con Microsoft in contemporanea.

Infine, sapevate che Hideo Kojima usa la borsa come un BB e spesso fa finta di essere in Death Stranding?