The Ascent su PS5: i fan lo richiedono, gli sviluppatori lo sanno e invitano ad attendere update

The Ascent, l'action RPG cyberpunk di Neon Giant, è stato pubblicato su PC e Xbox, in qualità di esclusiva Microsoft. Molti appassionati PlayStation vorrebbero però il gioco su PS5 e lo dichiarano senza mezzi termini su Twitter. Gli sviluppatori sono coscienti di questo desiderio e invitare ad attendere e aspettare update.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, l'account ufficiale di The Ascent ha scritto, in riposta alla richiesta di un giocatore: "Ciao! Grazie per averci fatto sapere che vorresti vedere The Ascent su PS5! Sebbene non vi sia nulla da annunciare in questo momento, vogliamo farvi sapere che vi abbiamo sentito e il team è cosciente della richiesta di una versione PS5. Tenete d'occhio il nostro Twitter per un update!"

Ovviamente questa risposta non indica in alcun modo che The Ascent arriverà su PS5. In questo momento tale versione del gioco non è stata annunciata, quindi per ora questo messaggio del team di sviluppo va inteso come un modo per far capire ai giocatori che vengono ascoltati.

A logica, ci si può aspettare che fino a quanto il periodo di esclusività console Xbox non sarà terminato, Neon Giant e l'editore Curve Digital non avranno modo di proporre The Ascent su PS5 o altre piattaforme. Il gioco ad oggi è un successo, avendo generato 5 milioni di dollari nel weekend di apertura.

