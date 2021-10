Elden Ring è "nelle fasi finali dello sviluppo", la dichiarazione di FromSoftware

Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 arriveranno molteplici giochi molto interessanti e uno di questi è Elden Ring. La speranza di tutti è che non venga rimandato. Ovviamente non possiamo sapere se ciò avverrà, ma perlomeno FromSoftware ci ha aggiornati sui lavori spiegando di essere "nelle fasi finali dello sviluppo".

Precisamente, ad affermarlo è Yasuhiro Kitao di FromSoftware che è stato recentemente intervistato da Famitsu. L'intervista è stata poi tradotta in inglese e condivisa tramite Reddit. Kitao, secondo la traduzione fornita, ha affermato: "Siamo nelle fasi finali dello sviluppo, e stiamo andando avanti tranquillamente". Pare quindi che non vi siano particolari problemi per Elden Ring, in questo momento, cosa che rincuorerà molti giocatori.

Elden Ring: una valle nebbiosa con dei personaggi in primo piano

Inoltre, Kitao ha condiviso un sentito messaggio per i fan di Elden Ring: "Abbiamo pubblicato il video e la data di uscita a giugno 2021, dopo due anni di assenza di nuove informazioni da quando abbiamo rilasciato il video all'E3 2019. Pensavo che sarebbe stato dimenticato fino ad allora, ma c'erano molte persone che lo aspettavano, e voglio ringraziarle di nuovo. Continueremo a sviluppare il gioco per soddisfare le vostre aspettative, quindi rimanete in attesa."

Lo sviluppo procede e, per ora, non sembrano esserci indizi di un possibile rimando. Elden Ring è atteso per il 21 gennaio 2022.

A nostro parere, Dark Souls Nightfall sarà il miglior modo per attendere Elden Ring.