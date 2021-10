Metroid Dread: dimensioni svelate, ecco il peso del download su Switch

Manca sempre meno all'arrivo di Metroid Dread, il nuovo gioco esclusivo di Nintendo Switch. Molti appassionati avranno deciso di acquistare la versione fisica, ma qualcuno preferirà optare per il download della versione digitale. Ora, sappiamo il peso di tale versione: 4.1 GB.

L'informazione arrivare direttamente dalla pagina dell'eShop, che segnala il peso, la data di uscita (8 ottobre 2021, come già sapevamo) e altre informazioni molto classiche come il numero di giocatori (1), il genere (avventura d'azione), l'editore (Nintendo, ovviamente) e le lingue supportate (l'italiano è incluso). Inoltre, la pagina di Metroid Dread conferma che è possibile giocarci in tutte le modalità della console (televisiva, portatile e tabletop).

Samus Aran in Metroid Dread

La cosa più importante, però, è che Metroid Dread è un gioco molto leggero. 4.1 GB non sono affatto molti, anche per una console come Nintendo Switch che ha poco spazio a disposizione. Ora non ci resta altro da fare se non attendere l'arrivo del gioco.

Vi ricordiamo che potete leggere il nostro provato di Metroid Dread, avvenuto su Nintendo Switch OLED!