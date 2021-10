Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2: versioni console aggiunte all'obiettivo base su Kickstarter

La campagna Kickstarter di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 prosegue con una novità non da poco: le versioni console sono state aggiunte all'obiettivo base. Quindi non ci saranno più obiettivi secondari da raggiungerle per averle, ma basterà che la raccolta fondi vada a buon fine, raccogliendo i 220.000€ richiesti.

Le versioni aggiunte sono le seguenti: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch. Al momento di scrivere questa notizia Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 ha già ottenuto più di 85.000€ da 1930 sostenitori. La strada è ancora lunga per l'obiettivo principale, ma ci sono ancora ventisei giorni prima della conclusione, quindi il tempo non manca.

Pagina della campagna Kickstarter di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 è il seguito di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans, picchiaduro a scorrimento dedicato ai due noti personaggi cinematografici, amatissimi non solo in Italia. Come il precedente capitolo, anche questo avrà una storia originale, basata però su alcune scene iconiche dei film della coppia.