Nintendo Switch OLED: scorte limitate, la domanda è 16 volte la disponibilità in Giappone

Nintendo Switch OLED è ora disponibile e sta convincendo gli acquirenti e gli esperti del settore. Tutti vogliono acquistarla, ma non tutti possono a quanto pare. Secondo quanto segnalato, Nintendo sta gestendo delle lotterie per l'acquisto di Switch OLED in Giappone. Alcuni rivenditori addirittura affermano che la domanda è 16 volte la disponibilità.

Come potete vedere qui sotto, a riportare l'informazione è David Gibson - co-fondatore di Astris Advisory Japan KK - che afferma: "Persino Nintendo sta dando il via a lotterie per gli acquirenti di OLED Switch in Giappone... Alcuni rivenditori hanno segnalato che la domanda è 16 o più volte la disponibilità".

Non si tratta di una situazione incomprensibile. Da una parte questo nuovo modello - Nintendo Switch OLED - è richiesto e dall'altra la produzione e la conseguente distribuzione è ritardata dalle limitate scorte di semiconduttori. Si tratta della stessa situazione che prosegue dallo scorso anno con PS5 e Xbox Series X|S, oltre che con varie componenti hardware PC.

Attualmente, in Italia, Nintendo Switch OLED è disponibile, come potete vedere su Amazon, ma non è detto che lo rimarrà per molto. Diteci, avete già comprato la console? O la state considerando?