Pokémon Unite: Halloween Festival e Greedent arrivano questa settimana

TiMi Studios a sorpresa ha annunciato l'arrivo dell'Halloweeen Festival su Pokémon Unite, che, tra le altre cose, vedrà il debutto di un nuovo Pokémon giocabile: Greedent. Entrambi saranno disponibili a partire da mercoledì 20 ottobre, con l'evento che si concluderà il 7 novembre 2021.

L'annuncio è arrivato con un trailer, che potrete ammirare nel player qui sopra. Come possiamo notare dal filmato il Pokémon scoiattolo Greedent è in grado di eseguire schiacciate aeree e mangiare ghiande o bacche per poi sparare raffiche di proiettili contro gli avversari.

Oltre al nuovo Pokémon, l'evento Halloween Festival di Pokémon Unite introduce quella che sembra un'arena speciale, caratterizzata da decorazioni a tema con la festività e zucche animate al posto dei Pokémon Selvatici. Inoltre sarà possibile acquistare dal negozio interno nuovi oggetti per la personalizzazione del nostro Allenatore, nonché skin speciali per Lucario, Charizard, Eldegoss, Wigglytuff e Zeraora.

Vi ricordiamo che l'evento Halloween Festival di Pokémon Unite sarà disponibile dal 20 ottobre al 7 novembre.

Di recente il producer Masaaki Hoshino ha spiegato come è stato scelto il roster di Pokémon Unite.