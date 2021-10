Pokémon Unite: il producer Masaaki Hoshino spiega come è stato scelto il roster

In una recente intervista con Famitsu, Masaaki Hoshino, producer di Pokémon Unite, ha spiegato come sono stati scelti i Pokémon che fanno parte del roster del MOBA di TiMi Studios.

Potendo attingere dalle quasi 1.000 creature della serie madre di GameFreak, i Pokémon presenti in Pokémon Unite sono attualmente solo 25 (escludendo le evoluzioni intermedie) e non tutti sono poi così scontati. Certo, non mancano i sempreverdi Pikachu, Charizard, Lucario e compagnia, ma sono presenti anche Pokémon come Mamoswine, Crustle e Cramorant, giusto per citarne alcuni, che non godono di particolare popolarità, perlomeno tra il grande pubblico.

"Scegliamo i Pokémon in base a quanto facilmente i giocatori possano intuire il loro stile di combattimento semplicemente guardandoli. Come fan dei Pokémon io stesso, volevo che nel gioco ci fosse varietà per le creature da scegliere. Questo include scelte eccentriche come Crustle, visto che volevamo esplorare tutte le possibilità riguardo ai Pokémon da includere nel gioco", spiega Hoshino.

Pokémon Unite, alcuni dei Pokémon che fanno parte del roster

Discorso simile anche per i Pokémon selvatici che appaiono durante i match. Più che per la loro popolarità, sono stati scelti infattti in base a quelle che sono le loro attitudini e se queste ben si adattano alle dinamiche di gioco.

"Abbiamo scelto i Pokémon selvatici basandoci su quanto bene si adattassero all'atmosfera dell'arena. Un piccolo aneddoto: se sconfiggete Rotom, egli andrà a manomettere la porta avversaria. Questa scelta è basata sulle informazioni del Pokedex, che descrive come Rotom può prendere possesso di apparecchi elettronici e seminare caos."

Di recente il roster di Pokémon Unite si è espanso con l'arrivo di Sylveon, l'evoluzione di tipo folletto di Eevee.