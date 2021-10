Rainbow Six Extraction: data di uscita svelata per errore da Ubisoft?

Ubisoft potrebbe aver svelato la data di uscita di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Il gioco, in precedenza atteso per il mese di settembre, era stato rimandato al 2022. Ora un post sul sito ufficiale della compagnia, probabilmente pubblicato per errore e in anticipo sui tempi, indica il 20 gennaio 2022 come nuova data di lancio dello sparatutto cooperativo.

Il post apparso sul sito ufficiale di Ubisoft è stato pubblicato il 12 giugno di quest'anno, ma come riporta VGC è stato recentemente aggiornato, presentando la nuova presunta data di uscita di Rainbow Six Extraction, che tra l'altro coincide perfettamente con la finestra di lancio di gennaio 2022 precedentemente annunciata dalla compagnia. Insomma a questo punto attendiamo solo un reveal ufficiale, in pompa magna, da parte di Ubisoft.

Rainbow Six Extraction, la nuova data di uscita apparsa sul sito ufficiale di Ubisoft

In Rainbow Six Extraction i giocatori vestiranno i panni degli operatori d'élite appartenenti all'universo di Rainbow Six, ma con una formula totalmente differente da quella di Siege. Extraction infatti è votato alla coop e il PvE. Ispirato alla modalità Outbreak di Siege, gli operatori dovranno affrontare una nuova specie di parassita alieno mutato e sventare una misteriosa minaccia extraterrestre.

Di recente Ubisoft ha pubblicato un trailer dedicato a Pulse, uno dei 18 operatori che saranno disponibili in Rainbow Six Extraction al lancio.