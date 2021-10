Abandoned: minacce di morte per il team di Blue Box, la risposta dello studio

Con un lungo post su Twitter, il team di Blue Box, che attualmente è al lavoro su Abandoned, afferma di aver ricevuto delle minacce di morte e che prenderà provvedimenti in merito affidandosi alle autorità competenti.

Nel comunicato rilasciato da Blue Box apprendiamo che le minacce sono avvenute sia online che fisicamente. Per quanto il team in passato di certo non abbia attirato le simpatie della community, grazie a promesse fumose che poi gli si sono ritorte contro, parliamo ovviamente di un atteggiamento ingiustificabile e intollerabile da parte di alcuni elementi della community.

"Il seguente messaggio è non stato scritto come una compagnia, ma come un gruppo di esseri umani. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Le minacce di morte online stanno aumentando e sfortunatamente anche quelle fisiche, tutto ciò deve finire. Ci siamo confrontati con delle minacce di morte alcuni mesi fa e negli ultimi giorni abbiamo dovuto farlo nuovamente. Questo non colpisce solo noi come team, ma anche altri business, famiglie e tutti quelli che ci circondano. Vogliamo lavorare in un ambiente sicuro e, visto che vogliamo assumere nuovo personale in futuro, vogliamo assicurarci anche la sicurezza dei futuri colleghi. Non tolleriamo tutto ciò e prenderemo provvedimenti consegnando alle autorità, indirizzi IP, log delle conversazioni e riprese", recita il lungo post di Blue Box su Twitter.

Gli sviluppatori affermano di essere coscienti di aver creato loro stessi una situazione negativa, il che tuttavia non giustifica le minacce di morte, e promette che in futuro darà vita a un blog sul sito ufficiale di Abandoned con aggiornamenti regolari sul gioco.

"Siamo pienamente coscienti della situazione negativa che abbiamo creato e comprendiamo la vostra frustrazione. Ma quello che non tolleriamo sono le minacce di morte. Capiamo e apprezziamo il vostro interesse per Abandoned, ci stiamo lavorando duramente. Inizieremo un nuovo blog con pubblicazioni regolari sul nostro sito ufficiale che potrete seguire e posteremo ogni notizia relativa ad Abandoned sul nostro profilo Twitter. Ma quello che chiediamo fino ad allora, è di darci spazio e di permetterci di lavorare ad Abandoned."

Di recente Blue Box ha annunciato Abandoned Prologue, un nuovo gioco PS5 completo e in arrivo a inizio 2022, di cui a breve arriverà il primo trailer ufficiale.