Abandoned Prologue è un gioco PS5 completo in arrivo, insieme a un trailer

BLUE BOX Game Studios torna a far parlare di sé. Gli sviluppatori hanno condiviso nuove informazioni su Twitter, parlando di Abandoned Prologue - gioco PS5 completo in arrivo a inizio 2022 - e di un nuovo trailer. Vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, tramite il profilo Twitter di BLUE BOX Game Studios possiamo vedere un nuovo banner dove viene segnalato che Abandoned Prologue arriverà nel primo trimestre del 2022. In risposta a un utente, l'account ufficiale ha affermato che Prologue è un gioco completo, non una demo o un trailer. Si tratta di un'esperienza standalone, anche se non è chiaro esattamente in quale misura e quantità.

BLUE BOX Game Studios afferma che condividerà più informazioni su Abandoned Prologue sul sito. Sappiamo che sarà un gioco PS5 con il proprio set di trofei PS5. Dovrebbe quindi essere qualcosa di "serio", non una semplice esperienza interattiva con soli fini pubblicitari.

Il team di Abandoned afferma inoltre che sta concludendo i lavori su un nuovo trailer che sarà reso disponibile all'interno dell'app: attualmente però non ci sono dettagli su una data di pubblicazione specifica. Dovremo attendere novità.

Abandoned è stato sulla bocca di tutto durante i mesi estivi, purtroppo per i motivi sbagliati. L'annuncio del gioco è stato più volte rimandato e alla fine il team ha condiviso solo un brevissimo teaser di nullo valore. In precedenza, si era rumoreggiato che in realtà questo team è una copertura di Hideo Kojima.

Sappiamo anche che Abandoned non è un vero horror, "non è ciò che pensate": i dettagli da un'intervista.