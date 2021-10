Football Manager 2022: tutto quello che c’è da sapere

Non c'è due senza tre. Come da tradizione per questo periodo dell'anno, archiviata l'uscita di FIFA 22 e del neoribattezzato eFootball 2022 a breve sarà il momento di vedere arrivare sui nostri monitor anche Football Manager 2022 . Una tradizione ormai ultraventennale, dedicata in questa fase soprattutto a coloro i quali oltre ad amare la parte più spettacolare del calcio giocato non vedono l'ora di perdersi tra tattiche, xG e la possibilità di scovare le stelle di domani attraverso lo sterminato database del manageriale targato Sports Interactive. Aspettando che il gioco arrivi sul mercato il prossimo 9 novembre, andiamo a scoprire insieme tutto quello che c'è da sapere su Football Manager 2022.

A integrare quanto già realizzato in passato troveremo in questa edizione anche una serie di approfondimenti, sotto forma di interviste e articoli di giornale dedicati, per fare in modo che il giocatore senta tutta la pressione della scadenza del mercato sulla propria pelle. Ci sarà inoltre un hub interamente rinnovato , dove visualizzare costantemente il conto alla rovescia verso la chiusura del mercato insieme alle ultime operazioni effettuate dalle altre squadre. Una parte di quest'area dedicata sarà ovviamente concentrata sul proprio club, con la possibilità di controllare al suo interno i profili dei giocatori che ci sono stati offerti dai loro agenti, quelli che sono i nostri calciatori messi sul mercato e altri dati importanti.

Si copriranno in questo modo tutte le aree citate poco sopra, ottenendo sulla carta un doppio beneficio. Da un lato, infatti, il giocatore potrà accedere anche in questo caso a un unico hub, dove affrontare in un'unica sessione tutti gli aspetti portati alla sua attenzione dallo staff. Un'altra conseguenza più che gradita di questa aggiunta è legata ai messaggi di posta in arrivo, all'interno dei quali erano state integrate in precedenza le riunioni con osservatori e preparatori. Raggruppando la riunione con lo staff in un'area appositamente dedicata ci ritroveremo infatti a ricevere un quantitativo minore di posta, ottenendo così la possibilità di concentrarci sugli altri aspetti gestionali senza subire troppe distrazioni.

Più dati per tutti

Football Manager 2022: il data hub

L'aspetto distintivo della serie Football Manager è sempre stato legato alla grande quantità di dati messa in campo dal manageriale calcistico di Sports Interactive. Negli ultimi anni gli sviluppatori hanno cercato di portare nel gioco anche i dati che riguardano le analisi delle partite giocate, introducendo per esempio il concetto di xG (dall'inglese expected goals, ovvero "goal attesi") come parametro di giudizio per la valutazione delle prestazioni del proprio undici in campo. L'analisi dei dati è diventata del resto anche nella realtà sempre più parte della cultura calcistica, almeno per gli appassionati di questo sport, ai quali Football Manager 2022 garantirà una sezione dedicata dove da un lato verranno raccolti ulteriori numeri legati alle partite e dall'altro sarà possibile interagire in modo più approfondito con il gruppo di analisti del club.

Il nuovo centro dati, che si attiverà dopo un certo numero di match giocati dalla squadra, permetterà di accedere a una visuale generale dalla quale approfondire poi i vari aspetti. Sarà per esempio possibile analizzare lo slancio (il cosiddetto "momentum") dell'undici in campo nell'arco dei novanta minuti, esaminando così anche le conseguenze delle proprie scelte durante primo e secondo tempo. Oppure dare un'occhiata alla mappa delle zone, per vedere dove nel rettangolo verde la nostra squadra riesce a mantenere meglio il possesso palla, e dove invece va in sofferenza. Il tutto è naturalmente orientato a dare un supporto aggiuntivo per svolgere in modo migliore il proprio lavoro da allenatore virtuale, sia nella fase prepartita attraverso la preparazione delle tattiche, sia una volta che siamo in campo per capire come comportarci al meglio al verificarsi di determinate situazioni.