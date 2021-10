Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, trailer di lancio

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles si mostra con uno spettacolare trailer di lancio a poche ore dal debutto del gioco nei negozi, fissato a domani nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Se avete letto la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles saprete che il tie-in sviluppato da CyberConnect2 segue in maniera piuttosto fedele gli eventi della prima stagione della serie animata e del lungometraggio Mugen Train.

Basato sull'opera creata da Koyoharu Gotouge, che con il manga ha venduto qualcosa come 150 milioni di copie in tutto il mondo, il gioco ci mette al comando del coraggioso ammazzademoni Tanjiro Kamado, determinato a trovare un modo per rendere nuovamente umana sua sorella Nezuko.

La ragazza è infatti stata trasformata in un demone dal misterioso e potentissimo Muzan Kibutsuji, e sarà proprio la volontà di dare la caccia a questo sfuggente avversario a spingere Tanjiro a confrontarsi con nemici sempre più forti e pericolosi.