Super Smash Bros. Ultimate: l'update 13.0.0 potrebbe corrompere i replay, ecco cosa fare

L'account di Nintendo of Europe ha segnalato che l'update 13.0.0 di Super Smash Bros Ultimate è in arrivo il 19 ottobre. L'account ci spiega cosa fare per non perdere i dati dei replay, che potrebbero non essere più compatibili con la nuova versione.

Come potete vedere voi stessi qui sotto, Super Smash Bros Ultimate permette di andare nel Vault, selezionare i replay, andare poi nella categoria dati dei replay e infine convertire i replay in video. Questo deve essere fatto prima che il gioco si aggiorni all'update 13.0.0, altrimenti i dati potrebbero andare perduti.

Ricordiamo che Sora è l'ultimo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate. L'annuncio ha reso felici molti giocatori, visto che l'eroe di Kingdom Hearts è da tempo uno dei più richiesti. Parlando proprio del gioco di Square Enix, Tetsuya Nomura parla delle celebrazioni in arrivo per il 20° anniversario di Kingdom Hearts.