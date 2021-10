RTX DAY: centinaia di GeForce RTX 3000 disponibili sabato grazie a NEXT e ZOTAC

NVIDIA ha deciso di ripetere l'iniziativa RTX DAY questa volta in partnership con ZOTAC che sabato 16 ottobre, tra due giorni, metterà in vendita centinaia di schede ZOTAC GeForce RTX 3000 presso due punti vendita NEXT situati in Lombardia.

Dopo l'inevitabile successo della prima edizione dell'RTX DAY, ecco tornare una nuova occasione per acquistare una NVIDIA GeForce RTX di ultima generazione, con prezzi a partire da 399 euro per la ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC. Siamo quindi in linea con i prezzi consigliati dei modelli che, vista la situazione del mercato, rendono un'iniziativa del genere molto interessante. Il tutto condito da un drastico aumento dei giochi con supporto DLSS, vera arma segreta delle schede NVIDIA di ultima generazione.

I modelli disponibili saranno la ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC, la ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC, la ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity OC e la ZOTAC GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC e saranno in vendita per tutta la giornata del 16 ottobre, fino a esaurimento scorte, nei negozi NEXT Hardware & Software Spa in via Salerno 38, a Limbiate, e in via Procaccini ang. Tartaglia, a Milano. Si fa chiaramente notare la mancanza di modelli della serie RTX 3070, ma le opzioni soddisfano comunque sia le esigenze di fascia media che di quella alta, mettendo piede anche nella fascia estrema con la ZOTAC GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC.