RTX Day: centinaia di schede ASUS GeForce RTX 3000 saranno disponibili in alcuni centri Mediaworld

Comprare una scheda video nel 2021 non è cosa facile, a meno di non voler pagare cifre spropositate, a causa di una domanda elevatissima che ha fatto gioco anche agli scalper, armati di tutto punto per sottrarre schede agli acquirenti e rivenderle a prezzi elevati. Ma gli speculatori non potranno certo agire online o superare le code durante l'RTX Day organizzato per domani, 2 ottobre, da ASUS e NVIDIA. Le due compagnie hanno infatti deciso di rendere disponibili centinaia di schede ASUS GeForce RTX 3000 direttamente in alcuni punti vendita principali di Mediaworld.

Purtroppo parliamo di soli quattro esercizi, nessuno dei quali nel Sud Italia. La lista è infatti composta dai Mediaworld situati nel centro Commerciale Porta di Roma di Via Alberto Lionello, nel Mediaworld Tech Village di Milano Certosa, nel centro commerciale Fiumara di Genova e nel Mediaworld di Sestu, a Cagliari, raggiungibile percorrendo la SS 131. Molti, quindi, dovranno fare parecchia strada o rinunciare all'occasione, ma questo non diminuisce l'importanza dell'iniziativa. D'altronde si parla di problemi di approvvigionamento fino a 2022 inoltrato e di recente si è aggiunta la carenza di rame a complicare le cose per mercato dell'hardware.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti è la più potente delle schede disponibili per l'RTX Day

L'RTX Day, in sostanza, potrebbe consentire a molti di completare finalmente build che in alcuni casi sono rimaste in sospeso da fine 2020. Il tutto senza bisogno di bot, di attese eterne o di spendere cifre folli. Il prezzo di partenza è di 389 euro, per una GeForce RTX 3060 ovviamente targata ASUS. Purtroppo mancano del tutto le GeForce RTX 3070 e le GeForce RTX 3080 lisce, ma le GeForce RTX 3060 e 3060 Ti offrono prestazioni elevate in 1080p con il ray tracing attivo, grazie al DLSS che permette di giocare anche in 1440p con le impostazioni grafiche al massimo.

La lista dei modelli disponibili per l'RTX Day del 2 ottobre 2021