Yu-Gi-Oh! Master Duel, periodo di lancio e modalità single player svelati da Konami

Konami ha svelato periodo di uscita di Yu-Gi-Oh! Master Duel. Il nuovo card game free-to-play arriverà su console, PC e dispositivi mobile durante il corso di questo inverno.

L'annuncio è arrivato in occasione del Tokyo Game Show 2021 che si sta svolgendo in questi giorni, dove per l'occasione è stata svelata anche la presenza di una modalità storia single-player, di cui maggiori dettagli verranno svelati in futuro.

Yu-Gi-Oh! Master Duel, una catena di carte trappole e magia

Yu-Gi-Oh! Master Duel sarà dunque disponibile durante gratuitamente durante l'inverno, quindi idealmente tra i mesi di dicembre 2021 e marzo 2022, per PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android. Il gioco supporterà la risoluzione 4K, anche su dispositivi mobile, qualora compatibili.

Stando a quanto annunciato nei mesi scorsi da Konami, a differenza degli altri titoli Yu-Gi-Oh! che hanno ripreso elementi di manga e anime, Yu-Gi-Oh! Master Duels sarà estremamente fedele al gioco di carte collezionabili ufficiale e sarà il "titolo digitale più completo mai uscito dedicato al mondo di Yu-Gi-Oh! TCG", grazie alla presenza di oltre 10.000 carte da gioco provenienti dalle numerose espansioni uscite sin dal 1999, l'anno di lancio del celebre gioco di carte.