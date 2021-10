Mafia 3: Definitive Edition gratis da oggi per gli abbonati a Stadia Pro

Mafia 3: Definitive Edition è stato aggiunto, senza troppo clamore, ai giochi riscattabili gratis dagli abbonati a Google Stadia Pro, all'interno del catalogo disponibile per coloro che hanno la sottoscrizione per il servizio di gioco in streaming.

Cresce dunque la quantità di giochi gratis per gli abbonati a Stadia Pro, che hanno già ricevuto alcuni giochi aggiuntivi nel corso del mese di settembre e sono stati annunciati anche i giochi gratis di ottobre 2021, ma tra questi non compariva stranamente Mafia 3: Definitive Edition, che è comparso praticamente a sorpresa in queste ore.

Mafia 3, una scena del gioco

Oltre a Control: Ultimate Edition, DreamWorks Spirit Lucky's Big Adventure, Hello Engineer, Cake Bash e Unto the End c'è dunque anche Mafia 3: Definitive Edition, e il fatto che non sia stato annunciato risulta ancora più misterioso guardando agli altri giochi messi a disposizione in questi giorni, considerando che il titolo è sicuramente in grado di attirare maggiormente l'attenzione rispetto alla maggior parte degli altri.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che il gioco in questione è il terzo capitolo nella serie di action in terza persona con ambientazione criminale: la Definitive Edition non modifica più di tanto l'impalcatura grafica dell'originale ma propone al suo interno tutti i DLC usciti in seguito al lancio originale.