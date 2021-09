Google Stadia, i giochi gratis di ottobre 2021 per gli utenti Pro

Google Stadia vedrà l'arrivo a ottobre 2021 di cinque nuovi giochi gratis per gli utenti Pro . Saranno disponibili dal 1 ottobre, in concomitanza con il lancio di FIFA 22 anche sulla piattaforma streaming di Google.

Il titolo di punta del mese è senza dubbio Control Ultimate Edition (ecco la recensione), la versione definitiva dell'action shooter in stile metroidvania sviluppato da Remedy Entertainment, che include non solo la campagna di base ma anche le due espansioni.

Ci sono poi il tie-in casual DreamWorks Spirit Lucky's Big Adventure, la versione Early Access di Hello Engineer, il party game "culinario" Cake Bash e infine l'ispirata avventura a base platform Unto the End.

Google ha inoltre lanciato Phone Link, una funzionalità dell'app di Stadia per iOS e Android che consente di collegare lo smartphone a un televisore compatibile e utilizzarlo come controller touch.