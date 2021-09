Far Cry, la nascita dei villain più iconici della serie in un documentario di IGN

Far Cry è noto per i propri villain, e quelli più iconici saranno protagonisti di un interessante documentario realizzato da IGN che verrà pubblicato il 3 ottobre.

Intitolato appropriatamente "Becoming Evil", il video spazierà dalla recente partecipazione di Giancarlo Esposito in Far Cry 6 per andare a ritroso e mostrarci i retroscena della creazione di Joseph Seed, Pagan Min e naturalmente Vaas Montenegro.

Saranno presenti gli interpreti dei vari personaggi, nello specifico Michael Mando, Troy Baker, Greg Byrk e lo stesso Esposito, per parlare del modo in cui hanno portato questi cattivi sullo schermo.

Insomma, il documentario di IGN promette di essere davvero interessante per i fan della serie Ubisoft, nonché un ottimo modo per aspettare l'uscita di Far Cry 6, fissata al 7 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.