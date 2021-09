In Sound Mind disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

In Sound Mind è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con la versione Nintendo Switch in arrivo più avanti: lo conferma il trailer di lancio realizzato per l'occasione da We Create Stuff.

Se avete letto la nostra recensione di In Sound Mind, saprete che questo particolare horror psicologico vanta una trama interessante, ottimi boss fight e una serie di enigmi ben integrati nella struttura di gioco.

"Quando ti svegli nei corridoi di un inspiegabile edificio, scopri che l'ambiente assume una vita propria e ti porta a scoprire una serie di vittime, tutte esposte alla stessa terapia sperimentale", recita la sinossi ufficiale di In Sound Mind. "In ricerca di risposte, emergono visioni bizzarre e una serie di imponenti orrori... e un gatto di nome Tonia."

"Dai creatori del classico cult Nightmare House 2 nasce In Sound Mind, uno spiritoso horror psicologico in prima persona con enigmi frenetici e combattimenti contro boss unici. Ripercorri ricordi inquietanti mentre ti addentri in un posto da cui non riesci a sfuggire: la tua stessa mente."